Як не натрапити на шахрайський офіс при пошуку роботи – Work.ua

Під час пошуку роботи українцям досить часто пропонують працю в колл-центрах, але інколи це можуть бути офіси, що ведуть шахрайську діяльність. Однак громадяни повинні знати, як не натрапити на шахрайський офіс.
Про це йдеться в матеріалі популярного порталу з пошуку роботи Work.ua, передає НСН.
Перед співбесідою пошукайте інформацію про компанію в інтернеті, подивіться сайт, соцмережі, почитайте відгуки.
Які ще є способи перевірки?
Запитуйте в рекрутерів якомога більше деталей про роботу: що точніші відповіді отримаєте, то менше сумнівів у вас буде.
Вмикайте критичне мислення. Отримувати високу зарплату без знань та досвіду роботи за декілька годин на день – це вигадка шахраїв. Якщо вас бентежить, чи реальна зарплата вказана у вакансії, продивіться відповідну посаду в інших компаніях. Так ви будете мати загальне розуміння, скільки в середньому платять на ринку.
Якщо ви помітили підозрілу вакансію, повідомляйте про це у клієнтську підтримку сайтів пошуку роботи.
Найчастіше “офісні” шахраї прикриваються посадами:
- менеджер з продажу,
- менеджер по роботі з клієнтами,
- менеджер з обслуговування тощо.
До роботи рекрутери так званих офісів зазвичай заманюють людей без досвіду роботи, обіцяючи високу зарплату в доларах. В умовах вони зазначають: активність, можливість швидко навчатися та бажання багато заробляти.
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