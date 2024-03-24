Як не натрапити на шахрайський офіс при пошуку роботи – Work.ua

Під час пошуку роботи українцям досить часто пропонують працю в колл-центрах, але інколи це можуть бути офіси, що ведуть шахрайську діяльність. Однак громадяни повинні знати, як не натрапити на шахрайський офіс.

Про це йдеться в матеріалі популярного порталу з пошуку роботи Work.ua, передає НСН.

Перед співбесідою пошукайте інформацію про компанію в інтернеті, подивіться сайт, соцмережі, почитайте відгуки.

Які ще є способи перевірки?

Запитуйте в рекрутерів якомога більше деталей про роботу: що точніші відповіді отримаєте, то менше сумнівів у вас буде.

Вмикайте критичне мислення. Отримувати високу зарплату без знань та досвіду роботи за декілька годин на день – це вигадка шахраїв. Якщо вас бентежить, чи реальна зарплата вказана у вакансії, продивіться відповідну посаду в інших компаніях. Так ви будете мати загальне розуміння, скільки в середньому платять на ринку.

Якщо ви помітили підозрілу вакансію, повідомляйте про це у клієнтську підтримку сайтів пошуку роботи.

Найчастіше “офісні” шахраї прикриваються посадами:

менеджер з продажу,

менеджер по роботі з клієнтами,

менеджер з обслуговування тощо.

До роботи рекрутери так званих офісів зазвичай заманюють людей без досвіду роботи, обіцяючи високу зарплату в доларах. В умовах вони зазначають: активність, можливість швидко навчатися та бажання багато заробляти.

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