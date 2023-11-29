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Гарантію на побутову техніку будуть видавати по-новому: що зміниться

Гарантію на побутову техніку
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Уряд впорядкував та цифровізував надання гарантійних послуг покупцям побутової техніки, мобільних телефонів та інших технічно складних побутових товарів. Передає НСН.

Гарантію на побутову техніку будуть видавати по-новому

Відповідну постанову “Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів” ухвалили на засіданні уряду, повідомляє прес-служба Кабміну.

Зазначається, що це полегшить життя як покупцям, так і продавцям техніки. Так, відтепер споживачі отримають доступ до експлуатаційних документів на офіційному веб-сайті виробника та зможуть завантажувати їх в електронному вигляді протягом гарантійного терміну.

Крім цього, зменшується навантаження на бізнес за рахунок скасування 9 паперових форм, які продавці  зобов’язані заповнювати при гарантійному обслуговуванні товару та які створювали підстави для накладання штрафних санкцій Держпродспоживслужбою.

“Такі зміни уряд ухвалив задля спрощення ведення бізнесу, діджиталізації бізнес-процесів та покращення сервісу, що надається кінцевому споживачу”, – додали у Кабміні.

Раніше ми писали: У яких випадках можлива безкоштовна заміна лічильників на світло – пояснення

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