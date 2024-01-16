Чи законно мобілізувати чоловіків за кордоном – пояснення судді

Наскільки законною та конституційною є ідея про мобілізацію громадян України призовного віку, які постійно живуть за кордоном та чи не є це порушенням їхніх прав. На це питання відповів у коментарі “Громадському” колишній суддя Верховного суду Віктор Шишкін, передає НСН.

Чи законно мобілізувати чоловіків за кордоном

Він нагадав, що у США під час в’єтнамської війни, коли у них була загальна мобілізація, надсилали повістки громадянам СРСР, які народилися у США, адже за законом про натуралізацію вони автоматично набували громадянства Америки.

“То чому ми сьогодні не можемо надсилати повістки нашим громадянам, які перечікують війну за кордоном? Вони ж громадяни, мусять виконувати свій конституційний обов’язок. Вони повинні ставати на військовий облік в Україні. І нічого тут спекулювати нібито правами людини. Це елементарне спекулювання ухилянтів”, – наголосив суддя.

А от пропозиція позбавити українського громадянства чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації, за його словами, є незаконною, оскільки, за конституцією, громадянина України не можна позбавити громадянства, він може змінити громадянство лише за власним бажанням.

“Наші чоловіки втекли за кордон — так, це погано. Але йдеться не про юридичну, а про суспільну відповідальність. Україна не має права позбавляти громадянства ухилянтів, які ховаються за кордоном. Тому розмови про це — провокативні. Треба шукати інші форми розв’язання цієї проблеми”, – акцентував Шишкін.

Щодо заклику України до інших країн відправити українців призовного віку назад додому, то суддя зазначив, що це все теж – в рамках закону.

Він пояснив, що українські чоловіки мешкають за кордоном на підставі законодавства країни перебування, і якщо ця країна вважає, що немає достатньо підстав для їх перебування, вона може піти назустріч Україні.

“Тут немає жодного порушення прав, бо Україна лише ставить питання — вона ж не відправляє за кордон спецпідрозділи для привезення українських чоловіків додому в кайданках”, – зауважив суддя.

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