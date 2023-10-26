Чи буде знижуватись призовий вік в Україні – подробиці

Подальші плани щодо зменшення віку призовників будуть залежати від запитів військового керівництва та характеру бойових дій. Про це розповів член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю для “Української правди”, передає НСН.

Чи буде знижуватись призовий вік в Україні

“Для початку треба дочекатися, щоб ті зміни, які ми вже ухвалили, набули чинності (про зменшення граничного віку призову на строкову службу). Поки що навіть це не зсунулося. Якщо це відбудеться, військові зможуть порахувати, який плюс вони реально отримають до мобілізаційного ресурсу, і варто чи не варто зменшувати вікову планку”, – розповів він.

Він зазначив, що потребу у таких призовниках має визначати Генштаб, у якого “є картина втрат і картина потреб”.

За словами Рахманіна, потреба у таких призовниках випливає з двох причин: окремі види бойових дій вимагають більш молодих воїнів, як і технологічний прогрес нинішньої війни, який потребує людей що або мають певні навики, або можуть легко навчитися.

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