Погода в Україні: чи спадуть завтра люті морози – синоптик Наталія Діденко

В Україні завтра, 10 січня, температура повітря підвищиться. Вночі ще очікуються сильні морози, проте впродовж дня буде -5…0 °С. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко, передає НСН.
Погода в Україні 10 січня
В цей день вітер в Україні очікується з північного заходу. За словами синоптика, він буде “рвучким” та “некомфортним”.
Діденко додала, що 10 січня серйозних опадів в Україні не передбачається.
На дорогах буде ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути обережними.
Погода у Києві 10 січня
У столиці завтра, 10 січня, не буде значних опадів.
Температура повітря:
- вночі — -7…-5 °С;
- вдень — -2…0 °С.
Погода в Україні цього тижня
За словами Діденко, найхолодніший період очікується 12, 13 та 14 січня, проте морозів до -20 °С вже не очікується. Така температура повітря можлива лише на крайній півночі країни.
Проте вже 14 та 15 січня очікується потепління.
“11-го січня побільшає опадів — сніг, мокрий сніг, досить тепло, вдень від 3 морозу до 2 тепла. А з 12-го січня похолоднішає знову, проте не аж надто потужно, так, нормально для сезону. А 15-го січня температура повітря підвищиться”, — додала синоптик.
Раніше ми писали: Найбільше атак на Донеччині і Херсонщині: що відбувається на фронті 9 січня