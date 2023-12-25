Український композитор, автор легендарної колядки “Щедрик” Микола Леонтович прожив недовге життя. До його смерті, як і до загибелі тисяч інших культурних діячів, була причетна радянська влада. Композитор поплатився життям за любов до України.

Існує легенда, що саме його учениця напророчила композиторові ранню смерть. Про це розповіли “Суспільному” дослідники життя Миколи Леонтовича заслужений діяч мистецтв України Анатолій Завальнюк та директорка музею М. Д. Леонтовича у селі Марківка Вінницької області Ольга Прокопенко. Передає НСН.

Чому радянська влада вбила автора “Щедрика” – хто пророчив йому ранню смерть

Дослідниця Ольга Прокопенко розповіла, що під час поїздки до батька в рідне село він декілька днів гостював у своєї учениці Надії Танашевич, де й та напророчила недовге життя.

“Її мати гадала хіромантичним способом. І він жартома сказав: “Пані матко, погадайте й мені”. От вона дивилася йому на долоню і каже, що у вас дуже довга лінія життя. А в цю хвилину підходить Надія і каже: “Матінко, ви ж говорите неправду, адже лінія життя уже майже скінчилася. На що Микола Дмитрович сказав: “Я йтиму від вас до свого батька. Вийде якийсь бандит, захоче мене вбити. А я скажу йому: “Е ні, матінка Танашевич нагадала мені багато років життя”, – розповіла Ольга Прокопенко.

Але не бандит вбив композитора, а агент Всеросійської надзвичайної комісії – Афанасій Грищенко. 23 січня 1921 року він разом із побратимом Федором Грабчаком попросилися до Леонтовича переночувати, і той їх впустив. У ту ніч композитора вбили представники повітової підпільної більшовицької організації.

Афанасій Грищенко назвався “чекістом, що проводить боротьбу з бандитизмом”. Вранці він з побратимом пограбував будинок і застрелив композитора. До свого світового визнання Леонтович не дожив кілька місяців.

“Його вбили за те, що був дуже глибоко-національним композитором і своєю творчістю збуджував народ, людей до любові свого національного мистецтва. Такі могли стати дуже яскравими “шкідливими” націоналістами. Багато інших композиторів теж нищились оцими більшовицькими людьми, які не хотіли, щоб українська національна культура процвітала в державі”, – розповів Анатолій Завальнюк.

Існує ще одна версія причини вбивства Леонтовича. Одним із мотивів також могло бути те, що композитор входив до синоду української автокефальної церкви. Адже він написав багато духовної музики і його високо цінували у релігійних колах. Наскільки відомо з історії України, радянська влада забороняла будь-яку релігію, тому, ймовірно, це теж могло бути причиною вбивства Леонтовича.

Чому радянська влада вбила автора легендарного “Щедрика” – хто пророчив йому ранню смерть

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