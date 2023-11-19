Чому затримують виплати ВПО: озвучено причини

Чимало переселенців зіткнулися з проблемою нарахування виплат ВПО. Гроші мали прийти ще кілька тижнів тому, але поки що на картках нічого немає. Про те, чому затримують виплати ВПО та як їх відновити розповідає OBOZ.UA, передає НСН.

Чому затримують виплати ВПО

У Мінсоцполітики зазначають, що всі українці, які мають право на отримання виплат, їх 100% отримають. Але через технічні проблеми можуть відбуватися певні затримки.

Якщо ви довгий час не отримуєте виплати, то потрібно особисто звернутися для з’ясування причини затримки. Ви можете зателефонувати за такими номерами:

номер гарячої лінії Мінреінтеграції – 15-48;

номер Офісу уповноваженого з питань ВПО – +38 (066) 813-62-39.

Після особистого звернення ваші дані будуть перевірені і кошти будуть відправлені. Нагадаємо, щомісячна грошова допомога становить 2000 грн для здорових дорослих людей, і 3000 грн на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.

Претендувати на грошову допомогу від держави можуть ті українці, які переїхали з територій, де були або тривають бойові дії, з тимчасово окупованих громад та громад під блокадою. Цей перелік затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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