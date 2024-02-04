Чому Захисникам на фронті потрібна заміна – пояснення військового

Військовослужбовець Збройних сил України Сергій Ліпко пояснив, що Захисники – це люди, які також втомлюються і потребують заміни. Навіть ті, хто бажав служити в зоні бойових дій, не можуть безперервно перебувати там. Про це військовий розповів в ефірі телемарафону, передає НСН.

Чому Захисникам на фронті потрібна заміна

“Воюють такі самі люди, як ви. Це не якісь особливі люди, у яких інше ставлення до небезпеки і свого життя. Не можна сказати, що їм це якось дуже подобається”, — наголосив Ліпко.

Військовий зазначив, що воювати без перерви не можуть навіть ті, хто хотів воювати і пішов на війну добровольцем.

“Якщо ви бачили моє інтерв’ю, то я казав, що хотів потрапити на війну. Але війна не працює, як якийсь атракціон, що ти приїхав, день повоював і клас — в мене тепер є фотографія, дали календарик і магнітик за участь у бойових діях”, — пояснив військовий.

Він нагадав, що військові постійно перебувають на службі — вони або виконують бойове завдання, або проходять процес відновлення.

“В усіх випадках ти перебуваєш на службі і настає час, коли було б бажано, щоб тебе поміняли”, — резюмував Ліпко.

Раніше ми писали: Чому наступ російських військ не можна недооцінювати – пояснення ЗСУ