Чоловіків, які перебувають за кордоном, очікує неприємний сюрприз: який саме – адвокат

Для чоловіків-українців призовного віку (від 18 до 60 років), які знаходяться за кордоном, може виникнути неприємний момент, якщо урядовий законопроект, що передбачає посилення мобілізації в Україні у 2024 році, буде прийнятий Верховною Радою. Передає НСН.

Чоловіків, які перебувають за кордоном, очікує неприємний сюрприз

У законопроекті №10449 вказано, що українські чоловіки цього віку, які перебувають за кордоном, матимуть можливість отримувати консульські послуги лише в тому випадку, якщо вони представлять військово-облікові документи, повідомила адвокат Кристина Очкур і підкреслила, що це також стосується переоформлення закордонного паспорта у разі його закінчення терміну дії.

“Новий законопроект про мобілізацію номер 10449, який нещодавно зареєстрували у Верховній Раді, передбачає дуже неприємну зміну для тих чоловіків, які перебувають за кордоном. При цьому у проекті не вказано, коли саме ці чоловіки мали виїхати за кордон…”, – зазначила вона.

Адвокат зазначила, що це вже другий законопроект, у якому прописано зміни щодо мобілізаційних заходів, який цієї зими внесли у парламент і, “скоріш за все, цей текст буде погоджено”.

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