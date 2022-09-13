Коли в «Дії» запрацює «Електронна черга» і чим вона буде корисна

Вже з наступного місяця в «Дії» з’явиться ще одна корисна послуга. Стане вона в нагоді тим, хто планує перетинати кордон. Мова йде про послугу «Електронна черга»

Деталями поділився Мустафа Найєм, заступник голови Мінінфраструктури.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Чиновник стверджує, що така послуга значно полегшить процедуру перетину кордону та вирішить проблему черг на контрольно-пропускних пунктах. Даний проєкт буде реалізовано завдяки Мінінфраструктурою. Скоріше за все, послугу буде запущено з наступного місяця.

Перевага в тому, що за електронну чергу українцям платити не доведеться, адже послуга буде повністю безкоштовною та буде доступна через державний портал «Дія».

У додатку Дія з’явиться нова функція – для кого вона буде корисна