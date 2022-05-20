У додатку Дія з’явиться нова функція – для кого вона буде корисна

В Україні за деякий час з’явиться нова функція у державному додатку Дія, яка буде корисна для водіїв

В Україні за деякий час з’явиться можливість реєстрації, перереєстрації або зняття з обліку автомобілів у додатку Дія (крім експертного дослідження). Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпатий. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Коли безпосередньо з’явиться така можливість у державному додатку – не уточнюється.

Драпатий зазначив, що зараз вирішується питання про те, щоб із реєстрації/перереєстрації автомобілів прибрати (відділити) експертне дослідження.

У разі введення цієї послуги, потрібно буде укласти договір купівлі автомобіля у додатку Дія. МВС автоматично перевірить цю угоду, після чого у телефоні з’явиться електронний техпаспорт.

Раніше в Україні дозволили реєструвати (перереєструвати) автомобілі в будь-якому центрі надання адміністративних послуг, а не тільки в сервісних центрах МВС. Така сама можливість доступна і для нових автомобілів.

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