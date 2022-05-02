Нова функція у Приват24: для чого вона потрібна

ПриватБанк запускає інтеграцію з платіжною системою Payoneer – нова функція у Приват24 для українців

Про це повідомили у прес-службі банку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна

Що дасть інтеграція українцям

реєстрація та авторизація в сервісі Payoneer з банківського додатка, прив’язка наявного аккаунта і Перегляд історії дебетових транзакцій через Приват24;

виведення коштів з Payoneer на карти і рахунки. Зарахування грошей проводиться цілодобово в режимі онлайн для фізичних осіб і з 8.00 до 20.00 в робочі дні для ФОП;

можливість відкривати віртуальні карти в процесі виведення коштів, а також миттєве отримання банківських реквізитів за балансами в доларах і євро для прийому платежів за надані послуги;

відсутність комісій банків-кореспондентів по SWIFT-платежу від Payoneer.

Payoneer – це платіжна система, створена в США, вона надає фінансові послуги і здійснює грошові перекази.

Також система є зареєстрованим провайдером MasterCard.

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