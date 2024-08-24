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Cуспільство

Зустріч звільнених полонених в Україні і Росії – на відео показали вражаючу різницю

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Журналіст
Зустріч звільнених полонених в Україні і Росії – на відео показали вражаючу різницю

У мережі показали відео, що демонструє приголомшливу різницю між тим, як відбувається зустріч звільнених полонених в Україні і Росії.

Відео скомпоновано з кадрів останнього обміну, в рамках якого 24 серпня Україна обміняла 115 своїх воїнів на таку саму кількість російських строковиків, взятих у полон протягом останніх два тижнів у Курській області.

Поки українці, які повернулися додому, співають гімн та обіймаються з побратимами, російських строковиків вишикували біля автобуса на дорозі, ніби ув’язнених перед початком етапу.

Відео показали у Telegram-каналі проекту “Хочу жити”, передають “Новини України – НСН”.

“Як зустрічають солдатів, що повернулися з полону, в Україні і в Росії. Відразу видно, де зустрічають героїв, а де витратний матеріал, який незабаром знову повернеться на війну, щоб там загинути”, – зазначено в коментарі до відео.

Зустріч звільнених полонених в Україні і Росії – на відео показали вражаючу різницю

Ролик скомпонований з кадрів обміну полоненими, проведеного за посередництвом Об’єднаних Арабських Еміратів у День Незалежності України 24 серпня.

Спершу показують звільнених українських захисників. Більшість із них на момент потрапляння в полон також проходили строкову службу. Вони були захоплені окупантами понад 2,5 роки тому, в перші місяці повномасштабної війни з росією – під час окупації росіянами Чорнобильської АЕС та пункту пропуску “Чонгар” на адмінкордону Херсонщини з окупованим з 2014-го року Кримом, у ході боїв за боєм населені пункти Київщини, при обороні Маріуполя та “Азовсталі”, на полях бойових зіткнень на Донбасі, у Херсонській та Запорізькій областях.

Виснажені та схудлі, вони на повний голос співають Гімн України, обіймаються з побратимами, тримають прапори України та своїх підрозділів, у лавах яких із честю виконували обов’язок із захисту рідної землі. На вільній території України їх зустрічають представники Сил оборони, державних органів влади, журналісти та співвітчизники.

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Зовсім іншу картинку бачить глядач  під час перегляду кадрів, знятих росіянами. На них молоді російські строковики. Жодних журналістів на цих відео не видно і близько. Росіян вишикували у довгі шеренги під автобусами, в яких їх везли з обміну. Частина стоїть до транспортних засобів спинами, частина ж – обернена обличчями до автобусів. З “зустрічаючих” видно лише кілька чоловіків у цивільному, які стоять перед колишніми полоненими, як наглядачі перед ув’язненими. Не чути ні російського гімну, ні вітальних слів, лише розмови строковиків між собою, що зливаються в суцільний гул.

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“Зверніть увагу, що Росія погодилася обміняти лише строковиків, які потрапили в полон всього 2 тижні тому на Курщині. На інших своїх солдатів, які вже сидять у полоні роками, їм начхати. Можливо 18-19-річних пацанів буде простіше відправити назад на передову “спокутувати провину”, – припустили в “Хочу жити”.

Проте, підкреслили в проекті, навіть з огляду на байдуже ставлення Росії до своїх солдатів та її небажання проводити обміни, опинитися в полоні України, яка дотримується всіх міжнародних конвенцій і допускає до місць утримання полонених росіян представників ООН та Червоного Хреста – однозначно більш розумний вибір, ніж навіки залишитись в українських полях після чергового “м’ясного штурму”.

У “Хочу жити” російським військовим нагадали, що зробити це можна або звернувшись у бот проекту t.me/spasisebyabot, або зателефонувавши на номер +38 044 350 89 17 та 688 (з українських номерів).

Також зв’язатися з представниками проекту можна, написавши в Telegram чи WhatsApp+38 095 688 68 88+38 093 688 68 88+38 097 688 66 88.

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