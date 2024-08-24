У мережі показали відео, що демонструє приголомшливу різницю між тим, як відбувається зустріч звільнених полонених в Україні і Росії.

Відео скомпоновано з кадрів останнього обміну, в рамках якого 24 серпня Україна обміняла 115 своїх воїнів на таку саму кількість російських строковиків, взятих у полон протягом останніх два тижнів у Курській області.

Поки українці, які повернулися додому, співають гімн та обіймаються з побратимами, російських строковиків вишикували біля автобуса на дорозі, ніби ув’язнених перед початком етапу.

Відео показали у Telegram-каналі проекту “Хочу жити”, передають “Новини України – НСН”.

“Як зустрічають солдатів, що повернулися з полону, в Україні і в Росії. Відразу видно, де зустрічають героїв, а де витратний матеріал, який незабаром знову повернеться на війну, щоб там загинути”, – зазначено в коментарі до відео.

Зустріч звільнених полонених в Україні і Росії – на відео показали вражаючу різницю

Ролик скомпонований з кадрів обміну полоненими, проведеного за посередництвом Об’єднаних Арабських Еміратів у День Незалежності України 24 серпня.

Спершу показують звільнених українських захисників. Більшість із них на момент потрапляння в полон також проходили строкову службу. Вони були захоплені окупантами понад 2,5 роки тому, в перші місяці повномасштабної війни з росією – під час окупації росіянами Чорнобильської АЕС та пункту пропуску “Чонгар” на адмінкордону Херсонщини з окупованим з 2014-го року Кримом, у ході боїв за боєм населені пункти Київщини, при обороні Маріуполя та “Азовсталі”, на полях бойових зіткнень на Донбасі, у Херсонській та Запорізькій областях.

Виснажені та схудлі, вони на повний голос співають Гімн України, обіймаються з побратимами, тримають прапори України та своїх підрозділів, у лавах яких із честю виконували обов’язок із захисту рідної землі. На вільній території України їх зустрічають представники Сил оборони, державних органів влади, журналісти та співвітчизники.

Зовсім іншу картинку бачить глядач під час перегляду кадрів, знятих росіянами. На них молоді російські строковики. Жодних журналістів на цих відео не видно і близько. Росіян вишикували у довгі шеренги під автобусами, в яких їх везли з обміну. Частина стоїть до транспортних засобів спинами, частина ж – обернена обличчями до автобусів. З “зустрічаючих” видно лише кілька чоловіків у цивільному, які стоять перед колишніми полоненими, як наглядачі перед ув’язненими. Не чути ні російського гімну, ні вітальних слів, лише розмови строковиків між собою, що зливаються в суцільний гул.

“Зверніть увагу, що Росія погодилася обміняти лише строковиків, які потрапили в полон всього 2 тижні тому на Курщині. На інших своїх солдатів, які вже сидять у полоні роками, їм начхати. Можливо 18-19-річних пацанів буде простіше відправити назад на передову “спокутувати провину”, – припустили в “Хочу жити”.

Проте, підкреслили в проекті, навіть з огляду на байдуже ставлення Росії до своїх солдатів та її небажання проводити обміни, опинитися в полоні України, яка дотримується всіх міжнародних конвенцій і допускає до місць утримання полонених росіян представників ООН та Червоного Хреста – однозначно більш розумний вибір, ніж навіки залишитись в українських полях після чергового “м’ясного штурму”.

У “Хочу жити” російським військовим нагадали, що зробити це можна або звернувшись у бот проекту t.me/spasisebyabot, або зателефонувавши на номер +38 044 350 89 17 та 688 (з українських номерів).

Також зв’язатися з представниками проекту можна, написавши в Telegram чи WhatsApp+38 095 688 68 88+38 093 688 68 88+38 097 688 66 88.

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