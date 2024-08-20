Про це заявив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк, передають “Новини України – НСН”

У першому читанні законопроєкт підтримали 341 народний депутат.

Зрадників України позбавлятимуть державних нагород – Рада підтримала законопроєкт

Згідно з документом, у Кримінальний кодекс буде внесено нове додаткове покарання – позбавлення державних нагород за вчинення визначених злочинів.

Суд під час ухвалення вироку буде зобов’язаний розглянути, чи є підстави для позбавлення нагород.

Також передбачається можливість позбавлення нагород за рішенням РНБО.

Як відомо, у середині серпня президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто служить російському президенту Володимиру Путіну або виправдовує його війну, не заслуговують на збереження державних нагород України. Це стосується зокрема тих, хто втік до Росії після 24 лютого 2022 року, а також колаборантів.

Ще новини України: Рада заборонила російську церкву: що тепер буде з УПЦ?