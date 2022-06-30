Знищені будинки в Україні планують відновити – хто отримає житло в першу чергу

Багато українців втратили нерухомість через бойові дії в країні. Війна забрала у них дах над головою – будинки сильно пошкоджені чи зруйновані. Стало відомо, хто отримає житло в першу чергу

Чиновникам важко підрахувати збитки, заподіяні житловому комплексу України рашистами. У Київській області російські окупанти знищили 161 багатоповерховий та 4835 приватних будинків, ще 975 багатоповерхових та 13 292 приватних будинки отримали пошкодження.

Влада пообіцяла збудувати в регіоні ще 560 нових будинків. Житло насамперед отримають сім’ї загиблих чи поранених захисників України, пенсіонери, багатодітні сім’ї, вагітні, люди з інвалідністю та інші вразливі категорії осіб. Інші поки що змушені залишатися у родичів і друзів, або винаймати житло. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Експерти зазначають, що вимушеними переселенцями в Україні стали 12 мільйонів людей. Перед державою стоїть завдання – як і куди їх розселяти.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що громадяни також потребують роботи – і поки що невідомо, як вирішити проблеми. Він нагадав, що до війни в Україні будували до 8 млн. кв. м на рік. Нині 5-6 млн кв. м.

На відновлення зруйнованих будинків знадобиться від 8 до 10 років за наявності фінансування. Якщо його не буде, процес відновлення розтягнеться на десятиліття.

Чиновники сподіваються на репарації, які після війни має отримати Україна від РФ. При цьому Німеччина досі їх платить, тому на це підуть десятиліття.

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