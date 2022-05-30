В Україні планують замінити всі панельні будинки – що буде натомість

В Україні можуть знести всі панельні будинки. Спочатку – ті, що пошкоджені війною на територіях, де тривали військові дії. А згодом – і по всій Україні

Таку ідею запропонував президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Харкова. Про це повідомила прес-служба Офісу президента. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Харків – одне з українських міст, що найбільше постраждали від війни. В місті зруйновано 2229 будинків. І, звісно, серед них є й немало панельних. Таке житло і до війни викликало немало нарікань, як через свій непривабливий естетичний вигляд, так і через його некомфортність і високу теплопровідність. Отже тепер президент пропонує не витрачати гроші на відновлення панельних будинків, що пошкоджені війною, а просто знести їх та на їхньому місці побудувати нове, міцне і красиве житло.

“Якщо вже так сталося і у нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях”, – запропонував президент.

Володимир Зеленський каже, що після війни в Україні нове житло треба будувати відразу з укріпленими бомбосховищами і міцним підземним паркінгом, де людям можна було б, у разі якоїсь загрози, пересидіти не одну добу.

До речі, ця ідея не нова. На жаль, нам дістався неспокійний світ. А тут ще й під самим боком – такий агресивний сусід. Отже українцям треба жити в мирі, але завжди бути готовими до війни. Тому нове житло слід будувати із врахуванням цих реалій. Спеціалісти також схиляються до того, що треба відмовитись від багатоповерхових будинків. Вони показали свою непристосованість до умов війни. З таких будинків неможливо швидко евакуювати людей. А крім того, вони є чудовими мішенями для артилерії ворога.

Президент вважає, що влада після війни має подбати, аби в українців були гроші на відновлення країни.

“Повинні знайти кошти, кредитні лінії. Держава повинна забезпечити це з точки зору гарантій, а керівники міст і областей повинні знаходити класні проекти і гроші”, – каже глава держави.

Звісно, на таку масштабну реконструкцію національного житлового фонду потрібні “космічні” гроші. Але є надія, що Україні, таки, дістануться 200 мільярдів доларів російських заощаджень. Тоді втілення усіх цих ідей стане набагато простішим. А якщо не бракуватиме грошей, то й підтягнуться спеціалісти, і не лише з України.

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