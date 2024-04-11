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Зняття з військового обліку – хто підлягає зняттю за новим законом про мобілізацію

Журналіст
Зняття з військового обліку хто підлягає зняттю за новим законом про мобілізацію

Верховна Рада підтримала новий закон про мобілізацію у другому читанні.Він містить норми щодо зняття з військового обліку деяких категорій українців

Про це повідомив нардеп від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко, передає НСН.

Гончаренко зазначив, що зняттю з військового обліку за новим документом підлягає низка категорій громадян.

Військовий облік призовників, окрім Служби безпеки та розвідки:

  • тих, хто досягнув 25-річного віку;
  • тих, хто вибув в іншу місцевість країни і став на військовий облік у іншому ТЦК та СП за новим місцем проживання;
  • призваних, направлених чи прийнятих на військову службу/навчання;
  • тих, хто пройшов базову загальновійськову підготовку;
  • непридатних до військової служби за станом здоров’я, після підтвердження відповідного рішення комісією вищого рівня;
  • тих, хто отримав спецзвання рядового, сержантського, офіцерського складу після закінчення закладів освіти;
  • направлених на альтернативну (невійськову) службу;
  • направлених для відбування покарання до установ виконання покарань чи до яких застосували примусові заходи медичного характеру.

Зняття з військового обліку – хто підлягає зняттю за новим законом про мобілізацію

Зняття з військового обліку хто підлягає зняттю за новим законом про мобілізацію

Військовий облік військовозобов’язаних:

  • тих громадян, які вибули в іншу місцевість і стали на облік за новим місцем проживання;
  • призваних чи прийнятих на військову службу/навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
  • направлених для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосували примусові заходи медичного характеру;
  • зарахованих у військовий оперативний резерв.

Військовий облік резервістів:

  • тих, хто вибув в іншу місцевість і став на військовий облік за новим місцем проживання;
  • громадян, призваних чи прийнятих на військову службу/навчання;
  • прийнятих на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
  • громадян, які досягнули граничного віку перебування на службі у резерві або їх виключили з військового оперативного резерву;
  • осіб, яких направили для відбування покарання в установи виконання покарань чи до яких застосували примусові заходи медичного характеру.

“Виключенню з військового обліку підлягають особи, які померли, визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими, припинили громадянство України, визнані непридатними до військової служби, досягли граничного віку перебування в запасі”, – додав нардеп.

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