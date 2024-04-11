Верховна Рада підтримала новий закон про мобілізацію у другому читанні.Він містить норми щодо зняття з військового обліку деяких категорій українців

Про це повідомив нардеп від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко, передає НСН.

Гончаренко зазначив, що зняттю з військового обліку за новим документом підлягає низка категорій громадян.

Військовий облік призовників, окрім Служби безпеки та розвідки:

тих, хто досягнув 25-річного віку;

тих, хто вибув в іншу місцевість країни і став на військовий облік у іншому ТЦК та СП за новим місцем проживання;

призваних, направлених чи прийнятих на військову службу/навчання;

тих, хто пройшов базову загальновійськову підготовку;

непридатних до військової служби за станом здоров’я, після підтвердження відповідного рішення комісією вищого рівня;

тих, хто отримав спецзвання рядового, сержантського, офіцерського складу після закінчення закладів освіти;

направлених на альтернативну (невійськову) службу;

направлених для відбування покарання до установ виконання покарань чи до яких застосували примусові заходи медичного характеру.

Зняття з військового обліку – хто підлягає зняттю за новим законом про мобілізацію

Військовий облік військовозобов’язаних:

тих громадян, які вибули в іншу місцевість і стали на облік за новим місцем проживання;

призваних чи прийнятих на військову службу/навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

направлених для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосували примусові заходи медичного характеру;

зарахованих у військовий оперативний резерв.

Військовий облік резервістів:

тих, хто вибув в іншу місцевість і став на військовий облік за новим місцем проживання;

громадян, призваних чи прийнятих на військову службу/навчання;

прийнятих на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;

громадян, які досягнули граничного віку перебування на службі у резерві або їх виключили з військового оперативного резерву;

осіб, яких направили для відбування покарання в установи виконання покарань чи до яких застосували примусові заходи медичного характеру.

“Виключенню з військового обліку підлягають особи, які померли, визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими, припинили громадянство України, визнані непридатними до військової служби, досягли граничного віку перебування в запасі”, – додав нардеп.

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