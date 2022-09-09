Жорсткий проект резолюції МАГАТЕ – Росію закликають вийти із ЗАЕС

Росію закликають вийти із ЗАЕС та повернути контроль над захопленими ядерними об’єктами «компетентним органам»

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) закликає Росію вивести війська та персонал із захопленої Запорізької АЕС, а також припинити бойові дії в районі станції та інших ядерних об’єктів України.

Такі вимоги містить підготовлена Польщею та Канадою резолюція, яка має бути представлена наступного тижня перед зустріччю Ради спостерігачів ООН за ядерною безпекою. З її проектом ознайомилося агентство Reuters. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ZN,UA

«Рада висловлює жаль з приводу постійних агресивних дій Російської Федерації щодо ядерних об’єктів в Україні, включно з триваючою присутністю російських військ і персоналу «Росатому» на Запорізькій атомній електростанції», – йдеться в документі.

Резолюція також містить заклик до РФ «негайно припинити всі дії проти і на Запорізькій АЕС, а також на всіх інших ядерних об’єктах в Україні». І вимогу передати «повний контроль за всіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України компетентним органам».

У резолюції також йдеться про те, що Рада «наголошує» на нещодавньому заклику голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі до створення «захисної зони ядерної безпеки» навколо Запорізької АЕС.

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