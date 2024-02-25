Президент України Володимир Зеленський вперше озвучив кількість загиблих на війні українських військових

Про це він сказав під час своєї пресконференції після форуму «Україна. Рік 2024», повідомляє НСН з посиланням на hromadske.ua.

Так, за його словами, загалом загинула 31 тисяча військових. Водночас з російського боку загинуло 180 тисяч військових, а разом з пораненими росія втратила 500 тисяч людей.

«Скільки у нас поранених, я не скажу, бо росія знатиме скільки у нас людей на полі бою», — сказав Зеленський.

Раніше Київ не розголошував дані про втрати серед своїх військовослужбовців. У Міноборони заявляли, що інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

Зеленський вперше назвав кількість загиблих на війні українських військових

Утім, за підрахунками проєкту «Книга пам’яті полеглих за Україну», оприлюдненими в середині листопада 2023 року, щонайменше 30 тисяч українських бійців загинули з 24 лютого 2022 року. Ще до 100 тисяч військових зазнали поранень, але більшість із них перебуває на службі або незабаром повернеться до неї.

Як ми розповідали раніше, уряд продовжує розгляд нового законопроєкту про мобілізаці, тому у березні 2024 року не відбудеться суттєвих змін. Призвати на службу можуть ті ж категорії військовозобов’язаних, що й раніше.

Наразі питання щодо призову регулюються Законом України “Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку”, а також постановами Кабінету міністрів України. Уряд не вніс змін до законодавства, тому продовжують діяти чинні документи.

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