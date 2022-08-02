Зеленський попросить уряд дозволити реєстрацію громадянських партнерств ЛГБТ-людям

Зеленський звернувся до уряду з проханням розглянути можливість реєстрації громадянських партнерств ЛГБТ-людям – відповідь на петицію

Президент Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути питання надання можливості реєстрації громадянських партнерств ЛГБТ-людям. Про це йдеться у відповіді Зеленського на петицію із закликом легалізації одностатевих шлюбів в Україні, який набрав уже 285 тисяч підписів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Економічні Новини.

Президент подякував за активну громадянську позицію всім, хто приєднався до підписання петиції.

“У сучасному світі рівень демократичності суспільства вимірюється, зокрема, через політику держави, спрямовану на забезпечення рівних прав для всіх громадян. Кожен громадянин є невід’ємною частиною громадянського суспільства, на нього поширюються всі права та свободи, закріплені в Конституції України. Всі люди вільні та рівні у своїй гідності та правах. Права та свободи людини невідчужувані та непорушні”, – йдеться у відповіді Зеленського. Президент нагадав, що, згідно з Сімейним кодексом, сім’я є первинним та основним центром товариств, і складають її особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. “За Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. В умовах військового чи надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена. Водночас уряд напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого громадянського партнерства у рамках роботи щодо утвердження та забезпечення прав та свобод людини”, – заявив Зеленський.

Мін’юст був зобов’язаний розробити та подати до парламенту законопроект про громадянські партнерства, у тому числі й для ЛГБТ-людей ще до 2020 року, проте посадові особи цього не зробили.

Через заборону укладати партнерства або одружуватися гомосексуальні українці позбавлені низки прав, які мають гетеросексуальні пари, зокрема, не можуть вирішувати питання спадщини, користування спільно придбаним майном або його розподілу у разі розлучення. Не можуть партнери приймати медичні рішення за кохану людину.

Ці питання особливо гостро стоять під час повномасштабного російського вторгнення, чого й апелював автор петиції.

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