Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами глави держави, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород “за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України”.

Зеленський ініціював законопроект, згідно з яким зрадників позбавлятимуть державних нагород – подробиці

“Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі “Героя України”, ордена “За заслуги” та інші, але вибрав для себе не Україну – вибрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше, або взагалі перебуває на її території”, – уточнив Зеленський.

За словами президента, зараз в Україні потрібен механізм позбавлення таких людей державних нагород, оскільки вони заслуговують називатися лише “зрадниками”.

Зеленський наголосив, що просить Раду розглянути такий законопроект найближчим часом.

Скандальні “Герої України”

Варто зауважити, що від початку незалежності України звання “Героя України” отримували скандальні особи.

Зокрема, це колишній член “Партії регіонів” Борис Дейч (помер у 2022 році), ректор Кримського державного інженерно-педагогічного університету Февзі Якубов, директор заводу “Фіолент” Олександр Батталін і не тільки. Усі перелічені особи активно підтримували російську окупацію Криму.

Звання “Героя України” вони отримали від колишніх президентів Віктора Януковича та Леоніда Кучми.

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