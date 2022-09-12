Зарплати в Україні масово знижують: основні зміни на ринку праці під час війни

В Україні масово знижують зарплати і про повернення до довоєнного рівня не йдеться. При цьому інфляція вже вища за 20%. Стало відомо про основні тенденції ринку праці

Експерт Руслана Березівська повідомила, що українці ще не заробляють стільки, як могли до початку повномасштабної війни. Потрібно також зважати на показник реального розміру зарплат. Наприклад, якщо у лютому працівник отримував 20 тисяч гривень, то для того, щоб рівень його доходу залишився тим самим, зараз йому потрібно отримувати 24 тисячі гривень. А натомість відбулося масове зменшення заробітку.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зазначено, що Держстат перестав збирати інформацію про середній рівень заробітної плати. Ті дані, які представлені на сайтах пошуку роботи, беруться із вакансій і резюме, вказаних користувачами. Вони не покажуть реальних цифр – скільки платять уже працевлаштованим українцям.

Однак, можна зробити оцінку падіння зарплат. Найскладніша ситуація – у харків’ян. Раніше обласний центр входив до топ-3 міст із максимальними зарплатами. Постійні обстріли з боку рашистів призвели до того, що середня зарплата складає 10 тисяч гривень замість колишніх 18 тисяч. Мінімальний дохід – у педагогів-організаторів – 8 тисяч гривень та прибиральників – 7,5 тисячі гривень.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна попросила комітет Європарламенту змінити законодавство та продовжити сплачувати податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток та податки від роботи ФОП до бюджету України за українським законодавством, як раніше.

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