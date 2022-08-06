Запорізька АЕС могла вибухнути від обстрілів окупантів – Офіс президента

Вчора Запорізька АЕС могла вибухнути від обстрілів російських окупантів.Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації

Про це написав радник керівника Офіса президента Михайло Подоляк у Twitter. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Gazeta.ua.

“Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря”, – заявив радник керівника ОП.

МАГАТЕ/ООН мають жорстко вимагати Росії вийти із станції і передати її під контроль спеціальної комісії, додали в Офісі президента.

В свою чергу голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС. Про це Боррель написав у Twitter

“ЄС засуджує військову діяльність Росії довкола Запорізької атомної електростанції. Це серйозне і безвідповідальне порушення правил безпеки на ядерних об’єктах і черговий приклад ігнорування РФ міжнародних норм”, – наголосив він.

Боррель також закликав надати доступ на ЗАЕС представникам Міжнародного агентства з атомної енергії

Вчора, 5 серпня, російські військові обстріляли ЗАЕС. Снаряди поцілили в Запорізьку АЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію звя’зку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

Також “прильоти” зафіксовано прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташовується ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується — внаслідок обстрілів від енергосистеми відключено 4-й енергоблок