Внаслідок ворожих обстрілів 4-й енергоблок Запорізької АЕС відключений від енергосистеми та переведений до резерву.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександра Старух, передає NNS.

«Внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву», наголосив керівник області.

Нагадуємо, російські загарбники двічі за день, 5 серпня, обстріляли територію Запорізької АЕС.

Як повідомляла пресслужба «Енергоатому», приблизно о 14:30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Другий обстріл стався ввечері того ж дня.

«Ввечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три «прильоти» зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає. Перед обстрілами представники Росатома поспіхом покинули станцію. Ймовірно вони знали, що готується атака. Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень», повідомили в «Енергоатомі».

Розвідка Великої Британії вказала, де на півдні будуть найзапекліші бої