В Україні процес мобілізації просувається важко. Все частіше у владі говорять про зниження мобілізаційного віку до 20 років. Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний виступає проти мобілізації українців, яким немає 25 років.

Залужний, який зараз є послом України у Великобританії, заявив про це на зустрічі з українськими студентами в Лондоні, повідомляє видання bukvy, передають “Новини України – НСН”.

Він каже, що завжди був противником ідеї зниження мобілізаційного віку нижче 25 років. Навіть тоді, коли був головкомом ЗСУ, і йому, здавалося б, за посадою належало намагатися мобілізувати в армію якомога більше молодих і здорових. Адже не секрет, що за фізичними кондиціями (спритністю, швидкістю і витривалістю) 20-річні юнаки легко дадуть фору 40-річним чоловікам. Звісно, за невеликим винятком.

Однак Валерій Залужний вважає, що молодь 18-25 років потрібно ретельно оберігати. Адже це майбутнє України, і якщо її зараз винищать і покалічать, то й України як такої вже не буде.

“Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандувача. Тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну”, – підкреслив Залужний.

Залужний виступає проти мобілізації українців, яким немає 25 років – подробиці

При цьому він вважає, що саме 18-25-річні стануть на захист України, якщо раптом виникне небезпека самому існуванню української держави.

“Якщо країна дійде до такого бар’єру, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, тому що це зовсім інші люди”, – додав він.

А тим часом у владі дедалі частіше лунають голоси, що якість мобілізованих різко йде на спад. І справа не лише у відсутності мотивації новобранців до військової служби, а й у поганому стані здоров’я більшості призваних чоловіків.

Утім, поганий стан здоров’я – це лише одна з причин, через яку мобілізація йде мляво. Серед негативних чинників також називають корумпованість органів, які мають займатися мобілізацією.

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