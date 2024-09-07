В Україні триває загальна мобілізація. Юристи розповіли про розбіжності між постановою і закончом, через які складно оформити відстрочку багатодітним батькам.

З 18 травня багатодітним сім’ям стало складніше отримати відстрочку від призову за мобілізацією у зв’язку з чинними законодавчими нормами та урядовими рішеннями.

Так, постанова Кабміну № 560 передбачає надання трьох свідоцтва про народження дитини, де вказано батьком одного чоловіка.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на фахівців юридичного сервісу “Консультант”.

Експерти зазначили, що закон більше не гарантує відстрочку від мобілізації лише на підставі багатодітності, навіть якщо є відповідне посвідчення. Важливо, щоб на утриманні було не менше трьох дітей до 18 років, і батьком усіх трьох має бути одна й та сама особа.

Саме постанова Кабміну № 560 передбачає, що для оформлення відстрочки потрібно подати три свідоцтва про народження, де вказано батьком одного чоловіка. Це викликає певні проблеми для родин, де діти від різних шлюбів.

В повідомленні вказано, що законодавством передбачене право на відстрочку просто по факту наявності на утриманні трьох дітей незалежно від факту батьківства. Водночас постанова вимагає факт батьківства, тож є певна суперечність.

Закон більше не гарантує відстрочку багатодітним батькам

“Якщо ТЦК відмовить у відстрочці, слід звертатися до суду, оскаржуючи це рішення, адже закон суперечить постанові”, – йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали, що проходження ВЛК є однією з процедур призову до лав ЗСУ під час загальної мобілізації. Як можуть покарати за ігнорування розпочатої процедури.

Загалом, існує два можливих види відповідальності за неявку за повісткою та ігнорування вже початого проходження ВЛК:

Штраф від 3400 до 5100 гривень за ігнорування повістки;

Кримінальна відповідальність, якщо військовозобов’язаний вже почав проходити медкомісію, але далі припинив відвідувати лікарів, бо ТЦК може розцінити це як спробу ухилення від призову.

Адвокат зазначає, що якщо особа не проходила медичну комісію, то можлива лише адміністративна відповідальність за неявку за повісткою.

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