Заявки на виплати ВПО: в уряді розповіли про дату завершення їх прийому

Повторні заявки на виплати ВПО прийматимуться до кінця осені. Відповідні законодавчі зміни уряд затвердить найближчим часом

Кабмін продовжить прийом повторних заявок на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Йдеться про тих, хто намагався подати таку заявку у додатку “Дія” до 30 квітня, але так і не був зареєстрований. Наразі крайній термін подання таких заявок визначено до 1 жовтня. Проте їхній прийом планують продовжити ще на два місяці – до 1 грудня.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Для подання заявки потрібно з’явитися до органів соціального захисту та оформити ще одну, повторну, заявку. Крім того, заявку можна заповнити без явки до соцзахисту і надіслати поштою.

“Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її – навіть якщо вона зараз не може підтвердити подачу першої заяви до 30 квітня”, – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Кабміну.

На випадок виникнення питань або проблем з оформленням заявок від ВПО надано номери гарячих ліній Мінреінтеграції:

15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;

+38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/Telegram/Viber;

+38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з ВПО.

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