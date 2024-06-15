В Україні пропонують надавати бронь від мобілізації 100% військовозобов’язаним чоловікам у одній із сфер. В якій галузі будуть заброньовані всі працівники.
В Україні пропонують надавати бронь всім військовозобов’язаним, які працюють у сфері перевезень.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на зареєстрований у Раді законопроект №11334.
В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Після цього багато водіїв вантажівок та автобусів зіткнулися з проблемами.
Побоюючись призову до лав ЗСУ, частина перевізників не повернулася з-за кордону, залишивши там свої фури. Почастішали випадки, коли водіїв забирали у ТЦК прямо з-за керма, не даючи їм можливості завершити рейс.
Загальна мобілізація – в якій сфері будуть заброньовані всі працівники
Перевізники, які займаються внутрішніми вантажоперевезеннями, змушені об’їжджати блокпости польовими дорогами. Багато чоловіків просто звільнилися, щоб уникнути мобілізації.
На даний момент підприємства, що займаються вантажо- та пасажироперевезеннями, мають право забронювати від призову лише 50% своїх співробітників за умови, що фірма буде визнана критично важливою.
Однак цього виявилося замало для вирішення кадрових проблем у галузі перевезень. Через небажання чоловіків сідати за кермо вся система опинилася під загрозою знищення.
Щоб виправити ситуацію, депутати запропонували законопроект про 100% броню від мобілізації для всіх військовозобов’язаних, які працюють водіями та у суміжних професіях, включаючи фізосіб-підприємців.
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