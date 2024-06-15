В Україні пропонують надавати бронь від мобілізації 100% військовозобов’язаним чоловікам у одній із сфер. В якій галузі будуть заброньовані всі працівники.

В Україні пропонують надавати бронь всім військовозобов’язаним, які працюють у сфері перевезень.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на зареєстрований у Раді законопроект №11334.

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Після цього багато водіїв вантажівок та автобусів зіткнулися з проблемами.

Побоюючись призову до лав ЗСУ, частина перевізників не повернулася з-за кордону, залишивши там свої фури. Почастішали випадки, коли водіїв забирали у ТЦК прямо з-за керма, не даючи їм можливості завершити рейс.

Загальна мобілізація – в якій сфері будуть заброньовані всі працівники

Перевізники, які займаються внутрішніми вантажоперевезеннями, змушені об’їжджати блокпости польовими дорогами. Багато чоловіків просто звільнилися, щоб уникнути мобілізації.

На даний момент підприємства, що займаються вантажо- та пасажироперевезеннями, мають право забронювати від призову лише 50% своїх співробітників за умови, що фірма буде визнана критично важливою.

Однак цього виявилося замало для вирішення кадрових проблем у галузі перевезень. Через небажання чоловіків сідати за кермо вся система опинилася під загрозою знищення.

Щоб виправити ситуацію, депутати запропонували законопроект про 100% броню від мобілізації для всіх військовозобов’язаних, які працюють водіями та у суміжних професіях, включаючи фізосіб-підприємців.

Ще новини України: ТЦК може відмовити у відстрочці з будь-яких причин, окрім одної – подробиці