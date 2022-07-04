Загальна мобілізація в Україні – ще один законний спосіб виклику у військкомат

В Україні повідомили про ще один законний спосіб виклику у військкомат. Ігнорувати вимогу не можна

В Україні наразі до 23 серпня 2022 року триває загальна мобілізація населення через повномасштабну війну з Росією.

У зв’язку з цим військкомати можуть телефонувати військовозобов’язаним і попросити прийти у відповідне місце для вручення повістки. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 5ua.

Як пояснили в Асоціації працівників України, хоча чинне законодавство України і не передбачає вручення повісток в телефонному режимі, однак ігнорувати цю вимогу не можна.

Разом з тим, вручити повістку в телефонній розмові працівники військкомату не можуть, оскільки військовозобов’язані мають поставити свій підпис у документах. Експерти наголосили, що оскаржувати такі дії під час воєнного стану майже беззмістовно, бо зараз судова система функціонує обмежено.

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