Чи законне вручення повістки під час відпустки – роз’яснення адвоката

Законодавчо місця вручення повісток в Україні не регламентуються. Розяснення адвоката щодо вручення повістки під час відпустки

В Україні юридично не закріплені вимоги щодо місця вручення повістки військовозобов’язаним.

Про це повідомив адвокат юридичної консалтингової компанії “Де-юре” Юрій Сергієнко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті УНІАН.

“Тому, коли людині вручають з дотриманням всіх інших вимог законодавства повістку на вулиці, блокпості, в супермаркеті, готелі, санаторії або будь-якому іншому місці, це відповідає закону”, – пояснює експерт.

Він підтверджує, що повістку можна отримати навіть під час відпочинку або лікування в готелі, наприклад, на заході України. Якщо військовозобов’язаний зіткнувся з подібною ситуацією, юрист радить наступний порядок дій:

з’ясувати посади та повноваження осіб, які намагаються вручити повістку;

з’ясувати наявність в осіб, належним чином заздалегідь оформлених на ваше ім’я повісток;

фіксувати все, що відбувається власними технічними засобами;

прийняти повістку або відмовитися від її прийняття (це в цілому не має істотного значення);

з’явитися до територіального центру комплектування або з’ясувати наявність поважних причин щодо неявки за повісткою та повідомити про це ТЦК рекомендованою поштою з додаванням копій документів;

за відсутності поважних причин прийняти рішення про явку або неявку до територіального центру комплектування з урахуванням порушень законодавства при врученні повістки, можливості сплати штрафу, особистого ставлення до ситуації тощо.

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