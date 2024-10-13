ВР може заборонити спілкування російською мовою у школах під час освітнього процесу. Відповідний законопроєкт зареєструвала нардеп Наталія Піпа. Як відреагували у МОН.

Відповідно до документа, учні, вчителі, працівники закладів освіти будуть зобов’язані говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та усій території школи.

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду заявив, що його відомство підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Що кажуть у МОН про заборону спілкування російською у школах

Лісовий зазначив, що щодо законопроєкту за ініціативи Наталі Піпи, то Міністерство освіти законопроєкт з деякими зауваженнями підтримало.

Міністр освіти при цьому каже, що у будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, треба передбачити можливість рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот ЄС.

Заборона спілкування російською мовою у школах – як відреагували у МОН

“Це, безумовно, не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії”, – наголосив Лісовий.

Він додав, що МОН дбає про мови корінних народів, мови національних спільнот і передусім – розвиток української мови.

Що відомо про законопроєкт Наталії Піпи

Поданий законопроєкт запроваджує до Закону “Про освіту” поняття “українськомовного середовища” та зобов’язує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

Нардеп Наталія Піпа зазначила: важливо збільшувати кількість середовищ, в яких дитина буде спілкуватись українською.

“Маємо позбутися цього умовного правила в головах у освітян, учнів та батьків “пролунав дзвінок – можна будь-якою мовою” (і ми розуміємо, що ця будь-яка – чомусь російська). Має бути сформоване нове правило: “суспільні і публічні місця – державною мовою”, – переконує народна обраниця.

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