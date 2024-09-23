Українські школярі навчатимуться 12 років, а не 11. Про це заявив міністр освіти Оксен Лісовий. Пілотний проєкт Міносвіти запустить уже в 2025 році.

В Україні планують запровадити трирічну профільну середню освіту. Це означає, що українські школярі вчитимуться не 11 років, а 12.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Відомо, що пілотний проєкт Міністерство освіти і науки України запустить у 2025 році, а вже з 2027 – трирічну профільну середню освіту.

Як розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, відповідну реформу організували так, щоб після випуску зі шкіл абітурієнти були краще підготовленими до університету.

Школярі навчатимуться 12 років, замість 11 – коли запустять пілотний проект

При цьому Лісовий наголосив, що школярі зможуть самостійно обирати профілі навчання відповідно до власних інтересів.

Крім того, після 9 класу учні зможуть піти вчитися до професійного коледжу, а відповідно – швидше здобути нову професію. Починаючи з 2027 року, девʼятикласники матимуть ухвалити рішення – навчатися в академічному ліцеї або в професійному коледжі, відповідно до своїх зацікавлень та здібностей.

Також міністр помідомив, що плануються зміни і у сфері вищої освіти.

“Ми зараз працюємо з нашою командою директорату вищої освіти й за деякими напрямками передбачаємо скорочення бакалаврату. Ми окремо анонсуємо, коли прийдемо до цього рішення”, – сказав міністр.

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