За що можуть заблокувати виплату субсидії: названо причини

Українцям можуть заблокувати виплату субсидії за найменшої підозри, що вони її отримують неправомірно. Одержувачів державної допомоги піддадуть іще одній верифікації. Перевірять, наскільки обґрунтовано вони отримують субсиді

Міфнсоцполітики влаштовує ще один етап верифікації одержувачів усіх соціальних виплат. Щодо цього вже є відповідний наказ, який розмістили на сайті Федерації профспілок України для обговорення. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Цього разу ретельно перевірятимуть, наскільки інформація щодо матеріального стану і доходів отримувача соцвиплат співпадає із даними Мінфіна про його заробітки і даними, які містять державні реєстри.

Якщо інформація не співпаде, то такого субсидіанта додатково перевірять. І якщо виявлять, що отримувач соцвиплати має статки значно більші за ті, що ним задекларовані, то виплату субсидії призупинять.

Таким чином, після ретельної перевірки отримувачів субсидій органи соцзахисту можуть вчинити такі дії:

припинити нарахування або проведення державної виплати;

відновити нарахування або проведення державної виплати;

призначити або перерахувати державну допомогу;

усунути невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

У тому випадку, якщо виявлять недостовірність інформації, наданої отримувачем субсидії органам соцзахисту, а також неправомірність надання субсидії, громадянину, який обдурив державу, нарахують суму, яку він має повернути.

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