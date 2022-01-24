Нові правила нарахування субсидії в 2022 році: хто отримає допомогу

Субсидії в Україні отримують люди, доходи яких не дозволяють сплатити за комунальні послуги, щоб залишилися ще гроші на життя. В Україні у 2022 році зявилися встановили нові правила нарахування субсидії

У 2022 році виплати на оплату рахунків ЖКГ нараховують за встановленими законом правилами. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Якщо домогосподарство платить за комуналку більше певного для неї обов’язкового платежу, який розраховується за спеціальною формулою з урахуванням середньомісячного сукупного доходу та кількості членів сім’ї, то згідно із законом споживачі мають право звернутися за отриманням субсидії.

У період опалювального сезону українці з недостатнім рівнем доходів одержують комунальну субсидію. В середньому вона становить близько 2000 на місяць. В решту часу допомога від держави становить близько 350 гривень щомісяця.

Щоб оформити субсидію у 2022 році, слід зібрати пакет документів та надати його разом із заявою до місцевих органів соцзахисту. Оформити допомогу на оплату комуналки можна також через програму “Дія” або онлайн на сайті Мінсоцполітики.

До пакету документів мають входити: декларація про доходи та витрати; довідка про доходи кожного члена сім’ї, договір оренди житла (за наявності).

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