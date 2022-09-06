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За яким принципом вмикаються системи оповіщення і як спрацьовує повітряна тривога в Україні

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За час війни сигнал повітряна тривога став невід’ємною частиною життя українців. Вся територія нашої країни знаходиться в потенційній зоні небезпеки ракетних атак РФ, тому сирени часто звучать навіть вдалині від зон бойових дій. Однак системи оповіщення спрацьовують не завжди

Як спрацьовують системи оповіщення NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
Відповіді на головні питання щодо роботи під час повітряної тривоги

Що означає повітряна тривога

Повітряна тривога – сигнал оповіщення населення про загрозу атаки з повітря. Вмикається у разі ризику авіаудару або запуску ракет у напрямку населеного пункту чи області.

Сирена повітряної тривоги звучить безперервно протягом 1 хвилини сигналом, що наростає і стихає. Після перерви до 30 секунд звук повторюється не менше трьох разів.

На відміну від повітряної тривоги попереджувальна команда “Увага всім!” звучить як переривчастий сигнал електросирени, гудки, запис у гучномовцях. Після чого по телебаченню або радіо транслюють інформацію про небезпеку надзвичайної ситуації.

За яким принципом вмикаються системи оповіщення і як спрацьовує повітряна тривога в Україні

За яким принципом вмикається сирена

Оповіщення повітряної тривоги спрацьовує, коли радіолокаційні системи Повітряних сил ЗСУ фіксують переміщення ворожих літальних об’єктів у бік території України.

Сирена говорить про те, що на певний регіон насувається авіація, яка може атакувати бомбами або ракетами, чи ракета вже випущена.

За інформацією з радарів визначається напрям руху ракети з урахуванням того, що вона може змінити свій курс праворуч, ліворуч або навіть зникнути з радарів.

На підставі цих даних у регіонах за траєкторією її польоту вмикається сигнал повітряної тривоги.

Чому тривога не завжди спрацьовує

Повітряну тривогу оголошують при небезпеці авіаудару або при ракетній атаці з дальньої відстані та великих висот.

При артилерійському обстрілі, ударах з РСЗВ “Град”, “Смерч” сирена не спрацьовує через складність відстежити запуск таких снарядів.

Як дізнатися про повітряну тривогу

Сирена – не єдиний спосіб дізнатися про ракетну загрозу. Завдяки вбудованій системі оповіщення, повідомлення про повітряну тривогу висвічується на екранах смартфонів, які знаходяться в потенційно небезпечному регіоні.

Новини про тривогу оперативно з’являються у регіональних Telegram-каналах. Стежити за ситуацією в Україні можна на онлайн-мапі тривог.

Також є мобільні додатки для отримання оперативної інформації про початок та скасування повітряної тривоги. Один із найпопулярніших – “Повітряна тривога”. Про сирену в Києві повідомляє додаток “Київ цифровий”.

Крім того, ДСНС з 7 вересня розпочинає тестування нової системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Повідомлення надходитимуть на телефони українців. Ця технологія має низку переваг: оперативність, гнучкість у виборі локацій, наявність звукового сигналу, навіть якщо звук на смартфоні вимкнено.

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Що потрібно робити при повітряній тривозі

Після включення сирени необхідно вимкнути воду, газ у квартирі, взяти найнеобхідніші речі та пройти в укриття.

Від моменту, коли починає звучати сирена до потенційного удару, є близько 10 хвилин, щоб сховатися в безпечне місце. Це орієнтовний час, він залежить від місця запуску ракети, швидкості її польоту та інших чинників.

Надійними укриттями на випадок ракетної атаки є станції метро, ​​спеціально обладнані бомбосховища, підвали будинків, підземні паркінги. Такі приміщення обов’язково повинні мати два виходи.

Залишаючись під час тривоги в квартирі, слід використовувати правило двох стін – ховатися в місці, яке знаходиться за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор.

Через 10 хвилин після отримання оповіщення про закінчення повітряної тривоги можна залишити укриття.

Статистика тривог в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні понад 3,5 тисячі ракет. За цей час повітряна тривога лунала у всіх регіонах країни.

Найтривалішою є тривога у Луганській області – вона безперервно триває з 4 квітня (3804 години).

На другому місці Харківська область – тут було 1057 тривог загальною тривалістю 934 години 53 хвилини. 895 тривог було на Донеччині, сирени звучали 688 годин 19 хвилин.

У Києві оголошували тривогу 520 разів. Її загальна тривалість становила 504 години 47 хвилин.

Найменш “тривожні” області: Закарпатська (141 тривога) та Чернівецька (159 тривог).

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