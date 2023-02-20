За яких умов відбувається призов обмежено придатних чоловіків до служби – ЗСУ

Представник командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач розповів, за яких умов відбувається призов обмежено придатних для служби чоловіків, повідомляє НСН

Так, за словами Горбача, в Україні з 24 лютого 2022 року мобілізація йде “постійно і без хвиль”. При цьому він уточнив, що у разі, якщо військовозобов’язаний проігнорував повістку, він отримує штраф. А ось ті, хто пройшов медкомісію і відмовився прийти на військову службу, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Військовий також розповів, що теоретично можливо, що обмежено придатних у воєнний час можуть призвати на військову службу. Проте є обмеження: таких військовослужбовців закликають лише проходження служби у військових частинах постачання у тилових підрозділах.

За яких умов відбувається призов обмежено придатних чоловіків до служби

Тим часом військовослужбовці, які отримали інвалідність, але бажають продовжити службу, будуть визнані комісією обмежено придатними. Отже, їх можуть відправити на службу інструкторами або викладати у вишах.

Крім того, Горбач роз’яснив, що основне робоче місце зберігається за співробітником, який покликаний до армії. Ця вимога повинна виконуватися за умови загальної мобілізації або служби за контрактом. Щодо другого варіанту, то потрібно буде підготувати більше документів, але вимоги щодо стану здоров’я дотримуються.

До того ж в армії є попит на військовозобов’язаних із досвідом. У ЗСУ закликають і чоловіків, які не служили – вони проходять навчання, після чого вирушають до військових частин.

Військовий також уточнив, що наразі кількість добровольців різко скоротилася. За його словами, більшість бійців, які бажали захищати Батьківщину, прийшли до військкоматів у перші місяці після вторгнення рашистів.

На додачу до цього Горбач підкреслив, що військовослужбовці не можуть обирати військову частину, де хочуть служити. Їх розподіляють начальники, які ухвалюють кадрові рішення.

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