В Україні кожен військовозобов’язаний має стати на військовий облік. Але є випадки, коли чоловік не може це зробити за місцем реєстрації проживання.

Юрист Дмитро Франчук розповів, за яких умов чоловік може стати на облік не за пропискою, повідомляють “Новини України – НСН”.

Це можливо:

якщо особа змінила місце проживання, то протягом певного часу (зазвичай 7 днів) зобов’язана знятися з військового обліку за старим місцем проживання та поставитись на облік за новим;

якщо навчається в іншому місті, може стати на облік за місцем навчання на період здобуття освіти;

у деяких випадках, за умови тривалої роботи в іншому місті, можна стати на облік за місцем роботи.

За яких умов чоловік може стати на військовий облік не за пропискою

“Зверніться особисто до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем, де ви плануєте стати на облік та надайте необхідні документи”, — розповідає юрист, як стати на облік не за місцем прописки.

Документи, які потрібні для взяття на облік:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військовий квиток (якщо є);

документ, що підтверджує зміну місця проживання (наприклад, довідка про реєстрацію місця проживання);

документ, що підтверджує причину зміни місця обліку (наприклад, довідка з навчального закладу, трудовий договір).

Франчук зазначає, що для оформлення на військовий облік за новою адресою необхідно заповнити відповідну заяву. Також, можливо, вам призначать медичне обстеження для уточнення стану здоров’я.

Джерело: РБК-Україна.

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