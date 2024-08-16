Чоловіки до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії. Це стосується й тих, хто перебуває за кордоном.

Кабінет міністрів на засіданні 16 серпня запровадив експериментальні зміни щодо військового обліку.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.

Урядом було ухвалено постанову «Про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Зокрема, що стосується військового обліку для призовників, то постанова встановлює, що чоловіки віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження ВЛК. Це стосується і тих, хто проживає в Україні, і тих, хто перебуває за кордоном.

Чоловіки до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження ВЛК – Кабінет міністрів

Також передбачено, що хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.

Це також стосується і тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.

Ще одним нововведенням є те, що буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які підлягають постановці на військовий облік.

Також було налагоджено взаємодію реєстрів щодо перевірки документів за кордоном. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему «Трембіта».

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