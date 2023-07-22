За якої умови Путін буде змушений піти на переговори – заява Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав умову, за якої Путін буде змушений піти на переговори

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до мирних переговорів, оскільки вірить, що він «переживе Україну» і усіх її прихильників. Він заявив, що потрібно змусити його позбутися цієї думки.

Про це він заявив на форумі з питань безпеки в Аспені, повідомляє НСН.

Представник із закордонних справ Майк МакКол закликав президента США Джо Байдена призначити спеціального посланника для мирних переговорів для України.

На питання чи відкритий Держдепартамент США до такої пропозиції, Блінкен сказав, що поки нема доказів того, що РФ є зацікавленою у діалозі.

За якої умови Путін буде змушений піти на переговори

«На жаль, я не бачу жодних доказів зацікавленості Росії. І фундаментальна проблема полягає в наступному: президент Путін вірить, продовжує вірити, що він може пережити Україну і що він може пережити всіх прихильників України. Життєво важливо, щоб ми позбулися його цієї думки», — наголосив Блінкен.

Він додав, що це стосується підтримки, яку країни-партнери надають Україні, а також «чогось дуже важливого, що ми зробили лише кілька тижнів тому на саміті у Вільнюсі та наприкінці саміту».

Держсекретар США мав на увазі, що рішення на саміті НАТО, коли країни зібралися разом, щоб заявити про довгострокові гарантії безпеки для України, надсилають «дуже сильний сигнал Володимиру Путіну, що ми нікуди не йдемо, Україна нікуди не йде, і вона матиме засоби для захисту».

Блінкен наголосив, що переговори з російським диктатором можливі за однієї умови.

«Якщо відбудуться зміни в думці президента Путіна, коли справа дійде до цього, можливо, буде відкриття. Зараз ми цього не бачимо», — наголосив він.

Як відомо, 30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Це стало відповіддю на спробу анексії захоплених українських територій.

21 червня Зеленський заявив, що Київ не сяде за стіл переговорів із країною-агресоркою Росією, якщо її окупаційні війська залишаться на території країни.

В інтерв’ю африканським журналістам Зеленський заявив, що вважає, що війна врешті-решт закінчиться дипломатією. Однак він підкреслив, що не готовий говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

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