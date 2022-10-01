За якої умови можливі переговори між Україною та росією – Офіс Президента

Врегулювання російсько-української війни дипломатичним шляхом неможливе, оскільки росія лише висуває ультиматуми. В Офісі Президента розповіли, за якої умови можливі переговори між Україною та росією

Коли війська рф покинуть всю територію України, включно з Кримом, тоді можливий варіант повернення за стіл переговорів. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю La Repubblica.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті УНН.

“росія не хоче вести переговори – вона лише висуває ультиматуми. Якщо російська армія покине всю територію України, включно з Кримом, переговори можуть відновитися”, – вказав Подоляк.

Радник ОП наголосив, що псевдореферендуми на території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, а також подальша анексія їх росією нічого не змінюють для України.

“Референдуми не мають юридичної сили за міжнародним правом. І Україна готова на все, щоб їх повернути. Наші люди про це нас просять. Це були фейкові голоси, до яких вони не мали стосунку. Тим, хто йшов голосувати, направляли автомат в обличчя й наказували: “Голосуйте!” Тому наші контрнаступи тривають”, – сказав він.

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