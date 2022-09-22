Мобілізованих росіян закликали здаватися в полон – Офіс президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав усіх мобілізованих росіян здаватися в полон

Мобілізованих росіян закликають здаватися в полон, оскільки Україна гарантує збереження їхнього життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка у Twitter, передає NNS

“Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути в чужій країні! За першої ж нагоди – здавайтеся в полон. Україна гарантує вам збереження життя та гідні умови”, – написав Подоляк.

Також він наголосив, що, згідно з Женевською конвенцією, полонені росіяни не будуть видані РФ, якщо самі не захочуть цього.

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