За якої умови можливе повернення до планових відключень світла – Галущенко

Ситуація в енергосистемі України покращується з кожним днем за рахунок зменшення дефіциту генерації. Міністр енергетики Герман Галущенко назвав умову, за якої можливе повернення до планових відключень світла

Про це Герман Галущенко розповів у ефірі телемарафону, повідомляє NNS

За його словами, у разі якщо не буде нових обстрілів з боку РФ, найближчим часом можливе скорочення часу відключень електроенергії.

Повернення до планових відключень світла можливе за умови відсутності нових обстрілів України

“Більш того, це вже будуть планові відключення, коли люди будуть розуміти проміжок часу, протягом якого не буде електрики”, – пояснив Галущенко.

Він наголосив, що нині немає дефіциту ресурсів у вигляді вугілля та газу для стабільності роботи енергосистеми, проте пошкодження в генераціях неможливо відновити дуже швидко.

Напередодні гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко також говорив про поступову стабілізацію ситуації з енергопостачанням Києва.

Тому, за його словами, в столиці можуть незабаром повернутися до стабілізаційних графіків.

Водночас станом на 30 листопада у Києві та області тривають екстрені відключення світла.

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