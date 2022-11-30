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За якої умови можливе повернення до планових відключень світла – Галущенко

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Коли Україна повернеться до планових відключень світла

Ситуація в енергосистемі України покращується з кожним днем за рахунок зменшення дефіциту генерації. Міністр енергетики Герман Галущенко назвав умову, за якої можливе повернення до планових відключень світла

Про це Герман Галущенко розповів у ефірі телемарафону, повідомляє NNS

За його словами, у разі якщо не буде нових обстрілів з боку РФ, найближчим часом можливе скорочення часу відключень електроенергії.

Повернення до планових відключень світла можливе за умови відсутності нових обстрілів України

За якої умови можливе повернення до планових відключень світла – Галущенко

Герман Галущенко

“Більш того, це вже будуть планові відключення, коли люди будуть розуміти проміжок часу, протягом якого не буде електрики”, – пояснив Галущенко.

Він наголосив, що нині немає дефіциту ресурсів у вигляді вугілля та газу для стабільності роботи енергосистеми, проте пошкодження в генераціях неможливо відновити дуже швидко.

Напередодні гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко також говорив про поступову стабілізацію ситуації з енергопостачанням Києва.

Тому, за його словами, в столиці можуть незабаром повернутися до стабілізаційних графіків.

Водночас станом на 30 листопада у Києві та області тривають екстрені відключення світла.

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