З листопада в Україні запрацює електронний рецепт на наркотичні препарати – що треба знати

З листопада в Україні запрацює електронний рецепт на наркотичні та психотропні препарати. Це другий етап у забезпеченні контрольованого відпуску рецептурних препаратів в Україні. Як відомо, з серпня за електронним рецептом вже відпускаються антибіотики

МОЗ дає відповіді на найчастіші питання, що виникають у пацієнтів у зв’язку з нововведенням, інформує NNS

1. Для якої групи пацієнтів застосовують наркотичні препарати?

Йдеться про наркотичні (психотропні) лікарські засоби, які відпускаються виключно за медичними показаннями та за рецептом лікаря, що виписується на спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3).

У медичній практиці наркотичні та психотропні препарати застосовують для: знеболення симптомів у пацієнтів зі складними захворюваннями (онкологічні захворювання, тяжкі травми, інфаркт); знеболювання хворих, які отримують паліативну допомогу; лікування глибоких психічних та невротичних захворювань; замісної підтримувальної терапії тощо.

2. Чи залишатиметься можливість отримати наркотичні та психотропні препарати за паперовим рецептом?

Так, заклади, які поки не працюють з ЕСОЗ, тимчасово матимуть можливість виписувати рецепти на паперових бланках впродовж перехідного періоду, який триватиме до кінця року.

3. Чи стосується нововведення рецептів на пільгові препарати, які пацієнт отримує безоплатно?

Ні, електронний рецепт буде діяти для відпуску наркотичних (психотропних) лікарських засобів за власні кошти пацієнта. Для отримання ліків на пільгових умовах рецепт на наркотичні (психотропні) лікарські засоби як і раніше виписується на спеціальному паперовому бланку форми ф-3.

4. У яких аптеках можна буде придбати наркотичні лікарські засоби за рецептом?

Придбати наркотичні (психотропні) лікарські засоби за е-рецептом як і раніше можна у тих аптеках, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Водночас для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптечні заклади до листопада повинні обов’язково працювати в ЕСОЗ.

5. Чи можна отримати е-рецепт на наркотичні (психотропні) ліки дистанційно?

У разі затяжного чи хронічного захворювання або за необхідності продовжити лікування пацієнт може отримати електронний рецепт на потрібні ліки дистанційно, звернувшись до свого лікуючого лікаря телефоном. Як і під час фізичного прийому, пацієнт отримає смс-повідомлення з номером рецепта та кодом його погашення для придбання ліків у аптеці за власні кошти.

Винятком є призначення ліків для проведення замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. У таких ситуаціях пацієнти мають отримати е-рецепт тільки на фізичному прийомі.

6.Який термін погашення електронного рецепта на наркотичні препарати?

Електронний рецепт на наркотичні (психотропні) лікарські засоби, як і паперовий рецепт на спеціальних бланках форми № 3, дійсний протягом десяти днів з дня виписування.

В Україні ще одну групу ліків почнуть відпускати за електронним рецептом