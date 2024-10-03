В армію не зможуть потрапити українці із певними хворобами органів дихання.

Про це йдеться у наказі Міністерства оборони України №490 “Про затвердження Змін у Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України”, повідомляють “Новини України – НСН”.

З якими хворобами органів дихання звільняють від мобілізації – перелік

Згідно з чинними нормативно-правовими актами, мобілізації не підлягають українці з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів та легень із значними порушеннями функції зовнішнього дихання. Також від служби в армії звільняються люди, яким діагностували тяжку бронхіальну астму.

Від мобілізації звільняють людей, яким діагностували стенози гортані; парези та паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання. Крім того, визнають непридатними до служби людей, які виявили важку форму спастичної дисфонії.

Варто зазначити, що не підпадають під мобілізацію військовозобов’язані, визнані відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я або повністю непридатними, крім військового обліку. Висновок про непридатність має право зробити лише ВЛК.

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