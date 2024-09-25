Відстрочки від мобілізації діють тільки до 9 листопада. А що далі? Пояснили в ТЦК

Відстрочки від мобілізації діють тільки до 9 листопада. Що буде далі, пояснили в ТЦК.

Роз’яснення надав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, передають «Новини України – НСН» з посиланням на Суспільне

За словами Істоміна, відстрочки від мобілізації надають максимум на 90 днів. Однак якщо людина отримала відстрочку, наприклад, у вересні чи жовтні, діятиме документ все одно до 9 листопада.

Чому відстрочки від мобілізації діють тільки до 9 листопада

“Відстрочка, надана, наприклад, 12 серпня, діє до 9 листопада. Тоді набуде чинності новий указ президента про продовження строку мобілізації, і чоловіки заново оформлюватимуть відстрочку, або вона продовжиться через єдиний державний реєстр. Але це не відбувається автоматично — чоловік повинен сам займатися цим процесом. Відстрочка — це в першу чергу в інтересах військовозобов’язаного”, — розповів речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін

Що робити військовозобов’язаним

Військовозобов’язані, які мають право на відстрочку, повинні будуть продовжити її, щоб документ діяв і після 9 листопада.

Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов’язаний подає на розгляд комісії заяву в паперовій або електронній формі, зокрема через додаток “Резерв+”. У разі продовження строку мобілізації, перевірка підстав на відстрочку здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників та резервістів, — додав Роман Істомін

Якщо за допомогою реєстру провести перевірку неможливо, ТЦК та СП повідомляє людину про необхідність надання відповідних документів. Якщо ж комісія ухвалює рішення про відмову у наданні відстрочки, військовозобов’язаного направляють на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

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