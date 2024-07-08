Українцям розповіли, з якого віку діти можуть самостійно обирати сімейного лікаря,підписувати декларацію із ним або з педіатром та відвідувати лікарню без батьків.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на НСЗУ.

Повідомляється, що якщо дитині уже виповнилося 14 років і він чи вона отримала паспорт, то підписати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем можна самостійно, без присутності батьків.

З якого віку підлітки можуть обирати сімейного лікаря самостійно – пояснення НСЗУ

Щоб укласти декларацію з лікарем, підліток повинен мати такі документи:

паспорт громадянина України;

документ, що засвідчує реєстрацію пацієнта в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Дитина, яка досягла 14 років, має право самостійно звертатися за наданням їй медичної допомоги. Тобто, підліток може самостійно відвідувати сімейного лікаря, наприклад, щоб пройти медичний огляд школи або отримати е-рецепт на “Доступні ліки” чи інсулін.

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