З червня змінився тариф на газ для мешканців 17 областей

В Україні встановлено новий тариф на газ під час війни для мешканців 17 областей

Це сталося через те, що облгази, які постачали їм газ, не змогли працювати у ринковому середовищі. Через це всіх абонентів цих облгазів перевели на обслуговування до компанії Нафтогаз, яка стала для них Постачальником останньої надії (ПОН). Зрештою, тариф на газ для них усіх змінився. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Були побоювання, і чималі, що Нафтогаз встановить для своїх клієнтів ринкові ціни на газ. Вони могли виявитися в 4 рази вищими за Фіксований річний тариф, за яким Нафтогаз віддає газ своїм звичайним клієнтам.

Однак тепер ситуація прояснилася: Нафтогаз встановив для 8,8 млн своїх нових клієнтів такий самий тариф, як і для старих – 7,96 грн/кубометр.

Ба більше, Нафтогаз повідомив, що всі абоненти, які потрапили до нього як до ПОН, будуть автоматично переведені на нові договори з ним і зможуть уже користуватися Фіксованим тарифом на газ, маючи на це повне право.

Хто потрапив на обслуговування до Нафтогазу

Абонентами, які потрапили на обслуговування до ПОН, а фактично до Нафтогазу стали клієнти 17 облгазів, які працювали на ринку під маркою “Твій Газзбут”, а також клієнти ТОВ “Одесагаз-Постачання”.

Таким чином, до Нафтогазу перевели споживачів із таких областей:

Вінницької;

Волинської;

Дніпропетровської;

Житомирської;

Закарпатської;

Запорізької;

Івано-Франківської;

Київської;

Львівської;

Миколаївської;

Одеської;

Рівненської;

Сумської;

Харківської;

Хмельницької;

Чернівецької;

Чернігівської.

Під час переходу від одного постачальника до іншого діє непорушне правило: абонент повинен повністю розрахуватися за ресурс, який він спожив до дати переходу. Тобто за газ, який вони отримали до кінця травня, треба розрахуватись із попереднім постачальником. А вже за те, що спожили у червні, треба буде платити Нафтогазу.

Отримати рахунок за спожитий газ можна буде такими способами:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чаті GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply у Facebook;

“Укрпоштою” після 20-го числа. Проте Укрпошта може доставити рахунки абонентам лише в тих регіонах, де немає бойових дій, і які не окуповані.

Сплатити отримані рахунки також можна одним із звичних способів. Їх є чимало:

через особистий кабінет на my.gas.ua;

у чат-ботах компанії у Viber, Telegram та Facebook;

через сайти та мобільні додатки банків,

за допомогою платіжних систем Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay;

у платіжних терміналах самообслуговування,

у відділеннях банків,

у відділеннях Укрпошти або Нової пошти.

Для мільйонів українців тариф на газ може зрости до ринкового рівня під час війни