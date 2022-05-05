З 6 травня Київстар запускає нову безкоштовну послугу для абонентів, які знаходяться в містах та селах з активними бойовими діями, або у тимчасово окупованих населених пунктах

Починаючи з 6 травня, щодня їм нараховуватимуться безлімітні дзвінки в мережі на розмови з близькими. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Усі інші абоненти передплати вже з 11 травня перейдуть на стандартні умови тарифних планів, без додаткових бонусів.

Незалежно від регіону України, всі клієнти передплаченого зв’язку також можуть скористатися безкоштовним сервісом “Ми разом” та вибрати один номер в мережі , на який вони завжди можуть телефонувати безкоштовно.

Також мобільний оператор відмінив плату за мобільний інтернет під час використання абонентами популярних програм для відеодзвінків: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet та Google Classroom.

Київстар під час війни підтримує й абонентів старшого віку та людей з інвалідністю. Вони найчастіше корисутються тарифами “Дзвінки для батьків” та “Інтернет для батьків”, тому у травні власникам цих тарифів додатково нарахували 100 хв для дзвінків на інші мережі та 5000 Мб мобільного інтернету.

Зміни у Київстар з 1 травня — закриття популярних тарифів та нововведення