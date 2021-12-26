В Україні з 29 грудня починають діяти нові посвідчення водія

З наступного тижня у вигляді коду «78» у графі 12 документа вже буде вказуватися позначка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті mmr.net.ua

За наявності такої водії зможуть керувати авто тільки автоматичною коробкою передач, а за її відсутності – з будь-якою.

У сервісних центрах МВС вважають, що нові норми у посвідченні водія є елементом міжнародної транспортної політики, внеском у покращення безпеки на дорогах, полегшення вільного руху українців за кордоном.

«Такі нововведення – це ще один крок до приведення бланку національного посвідчення водія у відповідність до міжнародних стандартів», – зазначили у повідомленні головного сервісного центру МВС.

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