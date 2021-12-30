З 2022 року українці почнуть платити податок на город- хто і скільки

Українці з 2022 року почнуть платити податок на город. Це стосується навіть невеликих ділянок землі, на яких вирощують городину для власного споживання

Йдеться про ділянки площею щонайменше 50 соток. На присадибні ділянки нова податкова норма не поширюється. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Податок на город з’явився внаслідок ухвалення так званого “ресурсного” законопроекту № 5600. Мінімальне податкове зобов’язання доведеться щорічно сплачувати тим фермерам, які зараз сплачують з одного гектара менше 1100 грн податків. При цьому площа ділянки, з якої братимуть податковий збір, має бути не менше ніж 50 соток. Хоча спочатку йшлося про більшу площу – 2 гектари. Однак потім цю норму скоротили вчетверо.

Законом встановлено мінімальну ціну податку за город. Вона становитиме 5% від нормативної оцінки землі. В середньому в Україні це 1500 гривень. Платити податок потрібно буде щорічно – незалежно від цього, має власник дохід від цієї землі чи ні. Тим, хто орендує землю без офіційного оформлення також доведеться заплатити за свої ділянки.

Таким чином влада хоче змусити дрібних землевласників відмовитися від своїх ділянок та продати їх за безцінь. Особливо якщо цими власниками є пенсіонери, які й так ледве зводять кінці з кінцями, то їм першим і доведеться розлучитися зі своїми наділами.

Від нового податку буде звільнено дачників, які працюють на невеликих присадибних ділянках (до 50 соток), та аграріїв, які офіційно сплачують податки за проданий урожай.

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